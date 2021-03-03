УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:09

Средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области в январе вырос на 4,5%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2021. Средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области в январе 2021 года составил 64 тыс. 879 руб., что на 4,5% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (62 тыс. 068 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 15-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по размеру лимита по кредитным картам в январе 2021 года оказалась Москва (98,9 тыс. руб.), на втором — Санкт-Петербург (83,9 тыс. руб.), на третьем — Московская область (81,1 тыс. руб.), на четвертом — Хабаровский край (81,1 тыс. руб.). Замыкает топ-5 Ханты-Мансийский АО (78,6 тыс. руб.).

При этом, согласно исследованию НБКИ, наиболее сильно вырос размер лимита по кредитным картам за указанный период в Краснодарском крае (плюс 16,1%), Белгородской (плюс 16%) и Тюменской (плюс 15,8%) областях, Хабаровском крае (плюс 19,8%) и Республике Татарстан (плюс 12%). В то же время снизился этот показатель в Москве (минус 2,9%), Саратовской области (минус 2,7%) и Пермском крае (минус 0,6%).

В целом по стране в январе этого года средний размер лимита по кредитным картам составил 68,2 тыс. руб., что на 6,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (64,2 тыс. руб.).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.03.2021 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе вырос на 10,5%

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. В Свердловской области средний размер выданных в январе 2021 года автокредитов (на ...

08.02.2021 Средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области в IV квартале 2020 года вырос на 5,6%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. В Свердловской области в IV квартале 2020 года средний размер лимита по кредитным ...

08.02.2021 На Южном Урале средний размер лимита по кредитным картам в IV квартале 2020 года вырос почти на 12%

УрБК, Челябинск, 08.02.2021. В Челябинской области в IV квартале 2020 года средний размер лимита по кредитным картам ...

30.11.2020 Средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области за год вырос на 7%

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. Средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области в октябре 2020 года ...

21.02.2019 Челябинская область заняла 13 место в России по размеру лимитов по кредитным картам

УрБК, Челябинск, 21.02.2019. Челябинская область заняла 13 место по размеру лимитов по кредитным картам среди 30 ...

Популярные новости
15.02.2021Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин отправлен в отставку02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год12.02.2021Курс на реновацию12.02.2021Беспарковочный эксперимент04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды
Архив новостей
Март 2021 (265)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18