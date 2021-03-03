Средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области в январе вырос на 4,5%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2021. Средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области в январе 2021 года составил 64 тыс. 879 руб., что на 4,5% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (62 тыс. 068 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Средний Урал занял 15-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по размеру лимита по кредитным картам в январе 2021 года оказалась Москва (98,9 тыс. руб.), на втором — Санкт-Петербург (83,9 тыс. руб.), на третьем — Московская область (81,1 тыс. руб.), на четвертом — Хабаровский край (81,1 тыс. руб.). Замыкает топ-5 Ханты-Мансийский АО (78,6 тыс. руб.).
При этом, согласно исследованию НБКИ, наиболее сильно вырос размер лимита по кредитным картам за указанный период в Краснодарском крае (плюс 16,1%), Белгородской (плюс 16%) и Тюменской (плюс 15,8%) областях, Хабаровском крае (плюс 19,8%) и Республике Татарстан (плюс 12%). В то же время снизился этот показатель в Москве (минус 2,9%), Саратовской области (минус 2,7%) и Пермском крае (минус 0,6%).
В целом по стране в январе этого года средний размер лимита по кредитным картам составил 68,2 тыс. руб., что на 6,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (64,2 тыс. руб.).
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