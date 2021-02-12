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Вчера, 12:29

Президент РФ поручил правительству перепроверить уровень оплаты труда бюджетников

УрБК, Москва, 10.03.2021. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 20 апреля 2021 года проанализировать уровень заработной платы работников бюджетной сферы. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Как следует из текста, к работе по проверке системы оплаты труда бюджетников будут подключены руководители регионов.

В середине февраля глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил министерствам к апрелю 2021 года собрать все данные по зарплатам бюджетников.

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