Около 40% челябинских семей имеют возможность купить квартиру в ипотеку

УрБК, Челябинск, 10.03.2021. Челябинская область заняла 17 место в рейтинге регионов РФ по доступности ипотеки, говорится в исследовании РИА «Новости».
Доля семей на Южном Урале, которые могли в 2020 году купить квартиру в ипотеку, составила 40% (по итогам 2019 года — 39%).
Отметим, что рейтинг возглавили Ямало-Ненецкий округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский округ. В «хвосте» — Дагестан, Чечня и Ингушетия.
«В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность платить ежемесячно по кредиту при приобретении жилья в ипотеку и осуществлять повседневные расходы. Доля семей, для которых доступна покупка квартиры, оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался для приобретения семьей двухкомнатной квартиры среднего качества в своем регионе площадью 60 кв. м. при первоначальном взносе в 30%», — говорится в исследовании.
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