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Вчера, 12:01

На Среднем Урале цена на сахар за год выросла на 76,8%

В Свердловской области средняя потребительская цена на сахар-песок в феврале 2021 года составила 47,43 руб. за кг., что на 76,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Помимо этого, наиболее сильно за год выросли цены на картофель (на 69,89%, до 31,91 руб. за кг), крупу гречневую-ядрицу (на 42,06%, до 107,14 руб. за кг), морковь (на 38,56%, до 41,03 руб. за кг), вермишель (на 23,08%, до 111,84 руб. за кг), масло подсолнечное (на 23,06%, до 124,52 руб. за кг), а также на яйца куриные (на 20,89%, до 71,12 руб. за десяток).

В то же время за указанный период снизились цены на капусту белокочанную свежую (на 11,81%, до 20,98 руб. за кг), пшено (на 5,38%, до 73,06 руб. за кг), а также на молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности (на 2,57%, до 84,73 руб. за л).

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