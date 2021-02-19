За сутки в Екатеринбурге для борьбы с наледью использовали почти 30 тонн щебня

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2021. За минувшие сутки, с 9 на 10 марта, для борьбы с наледью на улицы Екатеринбурга было высыпано почти 30 т мелкофракционного щебня, почти 19 т противогололедных материалов. Службы благоустройства вывезли за пределы города более 1 тыс. т снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
По информации комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, днем 9 марта в уборке улиц и тротуаров от снега и наледи задействовали более 300 дорожных рабочих и более 170 единиц техники. В ночное время число техники было увеличено до 307 единиц, на улицах города трудились более 100 дорожных рабочих.
Сегодня, 10 марта, в расчистке Екатеринбурга от снега задействуют 317 рабочих и 189 единиц техники.
«Районные службы благоустройства Екатеринбурга ведут планомерную работу по уборке уральской столицы от снега, активно борются с образованием льда и скользкости на дорогах и тротуарах мегаполиса, в первую очередь освобождая от снежных заносов пешеходные зоны», — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Всего в марте 2021 года коммунальные службы всех семи административных районов уральской столицы вывезли на утилизацию 111 тыс. 249 т снежной массы.
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021 Дорожно-эксплуатационные службы всех семи административных районов Екатеринбурга ...17.02.2021 В уборке Екатеринбурга от снега и наледи задействуют свыше 250 единиц техники и более 350 рабочих
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Каждый день на расчистке улично-дорожной сети от снега и наледи, а также посыпке ...24.12.2020 Более 340 единиц техники задействовали в Екатеринбурге минувшей ночью на расчистке улиц от снега и наледи
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2020. Минувшей ночью на расчистке улиц от снега и наледи в Екатеринбурге задействовали 343 ...09.01.2020 С начала января коммунальные службы Екатеринбурга вывезли с улиц города почти 100 тыс. тонн снега
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. Коммунальные службы Екатеринбурга вывезли в январе 2020 года на специализированные ...17.10.2014 За ночь с улиц Екатеринбурга убрано около 250 тонн снега
В ночь с 16 на 17 октября в уборке снега на территории Екатеринбурга задействовали 155 единиц специализированной ...