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За сутки в Екатеринбурге для борьбы с наледью использовали почти 30 тонн щебня

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2021. За минувшие сутки, с 9 на 10 марта, для борьбы с наледью на улицы Екатеринбурга было высыпано почти 30 т мелкофракционного щебня, почти 19 т противогололедных материалов. Службы благоустройства вывезли за пределы города более 1 тыс. т снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По информации комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, днем 9 марта в уборке улиц и тротуаров от снега и наледи задействовали более 300 дорожных рабочих и более 170 единиц техники. В ночное время число техники было увеличено до 307 единиц, на улицах города трудились более 100 дорожных рабочих.

Сегодня, 10 марта, в расчистке Екатеринбурга от снега задействуют 317 рабочих и 189 единиц техники.

«Районные службы благоустройства Екатеринбурга ведут планомерную работу по уборке уральской столицы от снега, активно борются с образованием льда и скользкости на дорогах и тротуарах мегаполиса, в первую очередь освобождая от снежных заносов пешеходные зоны», — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Всего в марте 2021 года коммунальные службы всех семи административных районов уральской столицы вывезли на утилизацию 111 тыс. 249 т снежной массы.

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