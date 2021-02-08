Потребительские цены в Свердловской области за год выросли на 5,72%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2021. Индекс потребительских цен на товары и услуги на Среднем Урале в феврале 2021 года увеличился на 5,72% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, сообщает Свердловскстат.
Так, рост цен на товары в феврале 2021 года к тому же месяцу прошлого года составил 6,75%, в том числе на продовольственные товары — 7,37%, на непродовольственные товары — 6,02%. Свердловскстат также зафиксировал увеличение цен на алкогольные напитки — на 3,23%.
Кроме того, цены на услуги за указанный период выросли на 3,28%.
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