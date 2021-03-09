ТМК приобрела более 86% акций ЧТПЗ

ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) заключило сделку по приобретению 86,54% акций ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) у его основного акционера Андрея Комарова, говорится в совместном релизе предприятий.



Председатель совета директоров ПАО «ТМК» Дмитрий Пумпянский заявил, что подписание соглашения — это еще один шаг в реализации долгосрочной стратегии компании, направленной на расширение производственной базы и рынков сбыта, диверсификацию продуктового портфеля и развитие научно-технической и инновационной составляющей бизнеса.



«Текущая ситуация требует от нас ускоренного внедрения новых технологий добычи и транспортировки сырья, обустройства и сервиса скважин и инфраструктуры. Приобретенная компания — это признанный, сильный игрок трубного рынка с современным производством, высокопрофессиональным коллективом, собственными научными разработками, налаженными каналами продаж. Объединение перечисленных преимуществ со всеми компетенциями ТМК даст мощный синергетический эффект как для нашего бизнеса, так и для отрасли в целом, обеспечит энергетическую безопасность России и решение стратегических задач по импортозамещению, а также позволит полностью закрыть потребности отечественных компаний ТЭК в специальных видах труб и снять в этой части технологическую зависимость сложных нефтегазовых проектов от иностранных разработок и поставщиков», — отмечает Д. Пумпянский.



По его словам, с учетом новых мощностей ТМК сможет полностью удовлетворить потребности российских нефтегазовых компаний в высокотехнологичных продуктах.



Председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров рассказал, что ТМК является успешной глобальной компанией, которая обладает высочайшей репутацией и строит свой бизнес на принципах устойчивого развития и социальной ответственности. В связи с этим перспективы развития ЧТПЗ под управлением нового инвестора не вызывают опасений.



«За более чем 25 лет моего участия в бизнесе ЧТПЗ достигнуты заметные успехи, создана фундаментальная стоимость актива, в том числе: завершен масштабный инвестиционный цикл, построены новые высокотехнологичные производства, которые подарили миру понятие Белая металлургия, выстроена цепочка вертикальной интеграции в производстве бесшовных труб, сформирована развитая региональная металлоторговая сеть, в рамках клиентоцентричной стратегии создано и успешно развивается направление трубного сервиса; компания имеет сбалансированный портфель заказов, работает во всех ключевых сегментах рынка, в том числе широко представлена на экспортном направлении, в последние годы ЧТПЗ уверенно занимает лидирующие позиции по показателю эффективности в мире. В регионах присутствия выстроена уникальная система подготовки высококвалифицированных рабочих кадров на основе дуальной модели образования, включая лучшую в стране методологию обучения по программе «Будущее Белой металлургии», но самое главное — в компании сформирован профессиональный коллектив, способный решать самые амбициозные задачи», — полагает А. Комаров.



По данным газеты «Коммерсантъ», общая сумма сделки по покупке 86,54% акций ПАО «ЧТПЗ» составила 84,2 млрд руб. Таким образом, инвесторы оценили общую стоимость компании в 97,3 млрд руб. После объявления о сделке акции ТМК на Мосбирже выросли на 1,2%, до 60,5 руб. за бумагу, а ЧТПЗ — на 16,44%, до 304,5 руб.



Вице-президент ТМК Владимир Шматович оценил стоимость объединенного предприятия в 155-158 млрд руб. Он отметил, что компания пока не собирается предпринимать специальные усилия, чтобы выкупить остальные акции ЧТПЗ. При этом миноритариям Челябинского трубопрокатного завода будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством.



По информации «Интерфакса», в периметр сделки с ТМК вошли ПАО «ЧТПЗ» и его дочерние предприятия — ключевые производственно-сбытовые, сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона группы ЧТПЗ. ООО «Киберсталь», группа компаний «Римера» (с заводами «Ижнефтемаш» и «Алнас») и ряд других активов, не относящихся к трубному бизнесу, не вошли в сделку.



Отметим, что ПАО «ЧТПЗ» является одной из ведущих промышленных компаний металлургического комплекса России с высокодиверсифицированным клиентским портфелем, входит в пятерку крупнейших трубных производителей в мире. По итогам 2020 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 13%. Доля в суммарных отгрузках российских производителей (на экспорт и внутренний рынок) штампосварных деталей трубопроводов составила 23%, отводов горячего гнутья — 10%.



Компания имеет собственную развитую региональную сбытовую сеть «Уралтрубосталь», представленную 13 филиалами по всей стране от Москвы до Красноярска с ежегодным оборотом порядка 300 тыс. т трубной продукции.



Вертикальная интеграция в производстве бесшовных труб обеспечивается дочерней компанией «МЕТА», специализирующейся на заготовке, переработке и реализации металлолома на внутреннем и внешнем рынках. По итогам 2020 года ее доля на рынке РФ составила 6,16% с объемом реализации более 1,34 млн т металлолома. Сервисные центры компании «ЧТПЗ. Трубный сервис» находятся в ключевых нефтедобывающих регионах России и занимают 14% независимого рынка ремонта насосно-компрессорных труб Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.



Ключевые производственные активы Группы ЧТПЗ расположены в Челябинской и Свердловской областях (Первоуральский и Челябинский трубопрокатные заводы), а также в городе Бенешов Чешской Республики.