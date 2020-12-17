Повышение энергоэффективности принесло ММК более 267 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 10.03.2021. В 2020 году во всех подразделениях Группы компаний ПАО «ММК» продолжилась работа по повышению энергоэффективности. Ее результатом стали существенные достижения в развитии системы энергоменеджмента, а суммарный планируемый экономический эффект составил 267,3 млн руб. в год.



Как сообщает Управление информации и общественных связей комбината, в октябре 2020 года ПАО «ММК» успешно прошло первую наблюдательную экспертизу системы энергетического менеджмента на соответствие требованиям новой версии международного стандарта ISO 50001:2018.



Успешное выполнение программы аудита стало возможным благодаря серьезной подготовительной работе, в рамках которой была утверждена новая Энергетическая политика ПАО «ММК», стратегической целью которой является снижение затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции комбината.



В июле 2020 года был опубликован первый в корпоративной практике официальный Отчет об устойчивом развитии ПАО «ММК», составленный по стандартам Глобальной инициативы по отчетности (GRI Standards). В отчет вошли результаты деятельности компании в том числе в области повышения энергоэффективности, которая входит в приоритетные задачи ММК.



В 2020 году ПАО «ММК» получило международную премию Energy Management Insight Awards в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства в соответствии с международным стандартом ISO 50001. Премия присуждена ПАО «ММК» в рамках глобального международного форума, организованного CEM Energy Management Working Group (EMWG) Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), в котором приняли участие эксперты из 25 стран.



В числе важных направлений повышения энергоэффективности производственных процессов в Группе ММК — проработка и внедрение соответствующих рационализаторских предложений. В общей сложности в 2020 году посредством специального приложения «Платформа энергоменеджмента» (ПЭМ) была подана 771 энергоэффективная идея, из них реализовано 188 с плановым годовым экономическим эффектом от внедрения 98,5 млн руб. Кроме того, в прошлом году были реализованы 7 малобюджетных высокоэффективных проектов (baby-capex), планируемый эффект от которых составляет в общей сложности 30,3 млн руб.



Также в 2020 году продолжилось выполнение обязательств по договорам на оказание энергосервисных услуг по проекту установки частотных преобразователей на насосы сырой воды химводоочистки Центральной электростанции ПАО «ММК» (эффект за год — 1,4 млн руб.), проекту автоматизированного комплекса управления приводами дымососов системы утилизации конвертерных газов кислородно-конвертерного цеха (эффект — 22 млн руб.) и проекту по замене потолочного освещения паровоздуходувной электростанции (ПВЭС, эффект — 1,8 млн руб.).



В минувшем году по схеме энергосервисного контракта был успешно реализован проект по очистке конденсатора на турбовоздуходувной машине ПВЭС с помощью детерминированного штамма биоорганической композиции, подтвержденный эффект составил 6 млн руб.



Еще одно направление повышения энергоэффективности — реализация мероприятий, предусмотренных ежегодными программами энергосбережения, направленными на снижение расходов всех видов энергетических ресурсов. В 2020 году по результатам реализованных в рамках данной программы мероприятий экономия энергоресурсов в расчете на год по ПАО «ММК» и организациям Группы ПАО «ММК» составила свыше 120 млн руб.