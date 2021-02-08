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Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях в январе составила 23,7 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2021. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области в январе 2021 года, составила 23,7 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

Отметим, что по итогам 2020 года показатель составлял 22,2 тыс. руб.

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