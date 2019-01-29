Представители ММК вошли в число лучших в Челябинской области уполномоченных по охране труда

УрБК, Магнитогорск, 10.03.2021. Представители предприятий ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) вошли в число победителей регионального конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда Горно-металлургического профсоюза России» (ГМПР). Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



Итоги смотра-конкурса за 2020 год утвердил президиум Челябинской областной организации ГМПР.



Конкурс был направлен на снижение уровня травматизма и профессиональной заболеваемости среди работников, усиление общественного контроля за соблюдением прав работников на здоровые и безопасные условия труда, повышение активности, эффективности работы уполномоченных, обобщение и распространение опыта лучших из них.



Отраслевые соревнования проводились по четырем номинациям: «Металлургическое производство», «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Иные виды деятельности».



При рассмотрении кандидатур номинантов комиссия областной организации ГМПР по охране труда и законодательству учитывала количество проведенных проверок, зафиксированных предложений и замечаний, выданных и реализованных представлений, наличие информации на стендах, тематические публикации в СМИ и другие показатели работы уполномоченных.



В номинации «Металлургическое производство» в число победителей вошел бригадир производства высокоуглеродистой проволоки и канатов ОАО «ММК-МЕТИЗ» Наталья Боярскова, в номинации «Добыча полезных ископаемых» — машинист конвейера цеха подготовки аглошихты горно-обогатительного производства ПАО «ММК» Иван Некрасов. В номинации «Обрабатывающие производства» отмечен еще один представитель Группы ММК — бригадир участка рекультивации карьеров ООО «Шлаксервис» Илья Подгорнов. Машинист насосных установок очистных сооружений Правого берега магнитогорского МП «Трест «Водоканал» Ирина Кокрицкая признана победителем в номинации «Иные виды деятельности».



Победители конкурса отмечены почетными грамотами и денежными премиями.



И. Кокрицкая и И. Подгорнов будут представлять Челябинскую область на отраслевом конкурсе Центрального совета ГМПР. И. Демидов из электросталеплавильного цеха ММК примет участие в конкурсе уполномоченных, который проводит Федерация профсоюзов области. Победители конкурса отмечены почетными грамотами и денежными премиями



За активную работу благодарственными письмами также отмечены Дина Валиуллина («ММК-МЕТИЗ») и Василий Брагин (ММК), уточняет Управление информации и общественных связей комбината.