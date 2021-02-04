Минстрой: На российских стройплощадках не хватает 1,2 млн рабочих

На российских строительных площадках не хватает около 1,2 млн рабочих. Об этом сообщил журналистам глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.



«Мы завозим строителей в ручном управлении, но массово механизм пока отрабатывается, чтобы обеспечить ввоз. Нам нужно возместить еще минимум 1,2 млн рабочих на стройках, и не везде, к сожалению, мы сумели заместить нашими строителями», — заявил И. Файзуллин (цитата по «Интерфаксу»).



Напомним, что в начале 2021 года одно из крупнейших объединений строительных компаний Свердловской области — «Уральское объединение строителей» — распространило заявление о необходимости принятия мер по привлечению в регион трудовых мигрантов, без которых работа на городских стройках может остановиться. Представители строительной отрасли отметили, что из-за коронавирусных ограничений число иностранных рабочих на уральских стройках снизилось, фактически лишив девелоперов рабочих рук. Оставшиеся иностранные строители, видя дефицит трудовых ресурсов, начали требовать увеличения платы за свою работу.