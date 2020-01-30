Свердловские власти создали рабочую группу по размещению нестационарных объектов торговли в муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по решению вопросов, связанных с размещением нестационарных объектов торговли в муниципалитетах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Всего в новый орган вошло 15 человек (включая губернатора). Также в его составе находятся министр АПК и потребительского рынка области Артем Бахтерев, глава регионального УФНС Сергей Логинов, руководитель свердловского управления Росреестра Игорь Цыганаш и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Добавим, что ранее власти Екатеринбурга неоднократно сообщали о планах постепенно сократить число НТО в городе, сохранив подобные объекты только на окраинах.
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал оргкомитет, который займется ...25.12.2019 В Свердловской области создали рабочую группу по вопросам начисления налогов на имущество торговых и офисных центров
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании ...03.10.2019 Для строительства объектов к Универсиаде создали рабочую группу
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. Правительство Свердловской области создало рабочую группу по вопросам строительства ...21.11.2018 В Екатеринбурге создадут рабочую группу по вопросу ликвидации нестационарных объектов торговли
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2018. Депутаты Екатеринбургской городской думы создадут рабочую группу, которая займется ...23.08.2017 В Свердловской области сформировали рабочую группу по повышению инвестпривлекательности сферы ЖКХ
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2017. Правительство Свердловской области утвердило распоряжение «О рабочей группе по ...