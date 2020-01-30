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Вчера, 17:45

Свердловские власти создали рабочую группу по размещению нестационарных объектов торговли в муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по решению вопросов, связанных с размещением нестационарных объектов торговли в муниципалитетах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Всего в новый орган вошло 15 человек (включая губернатора). Также в его составе находятся министр АПК и потребительского рынка области Артем Бахтерев, глава регионального УФНС Сергей Логинов, руководитель свердловского управления Росреестра Игорь Цыганаш и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Добавим, что ранее власти Екатеринбурга неоднократно сообщали о планах постепенно сократить число НТО в городе, сохранив подобные объекты только на окраинах.

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