Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 4,03%

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. По состоянию на 9 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 85 тыс. 502 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 5 марта число безработных составляло 86 тыс. 284 человека. Таким образом, за последние четыре дня показатель сократился на 782 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 4,03%.