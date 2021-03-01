Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 4,03%

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. По состоянию на 9 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 85 тыс. 502 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 5 марта число безработных составляло 86 тыс. 284 человека. Таким образом, за последние четыре дня показатель сократился на 782 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 4,03%.
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