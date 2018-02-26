ЕВРАЗ выделил свыше 2,3 млрд рублей на природоохранную деятельность предприятий в Нижнем Тагиле и Качканаре

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. ЕВРАЗ в 2020 году направил более 2,3 млрд руб. на природоохранную деятельность своих предприятий в Нижнем Тагиле и Качканаре. Комбинаты реализовали более 40 природоохранных мероприятий. ЕВРАЗ НТМК снизил выбросы в атмосферу на 1 тыс. т по сравнению с 2019 годом.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, в 2020 году ЕВРАЗ НТМК провел большую работу по реализации экологических программ. В июле была запущена после технического перевооружения доменная печь № 6 и остановлена выработавшая свой ресурс домна № 5, что позволит снизить выбросы на 235 т в год. Проект был реализован в рамках федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». С учетом запущенной ранее домны № 7 ЕВРАЗ НТМК имеет самое чистое и одно из самых эффективных доменных производств в России.



«В течение года на ЕВРАЗ НТМК велась модернизация аспирационных систем миксерного отделения конвертерного цеха. В настоящее время идут пусконаладочные работы. Введены в эксплуатацию две аспирационные установки: в колесобандажном цехе и на участке шлакообразующих смесей управления подготовки производства. Начат монтаж трех аспирационных установок: в фасонно-литейном и углеподготовительном цехах коксохимического производства. Мероприятия позволят снизить выбросы пыли на 35 т в год», — говорится в сообщении.







Помимо этого, ежегодно на комбинате выполняются мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, ремонтируется водоохранное оборудование: градирни, водоводы, фильтры, проводится ревизия очистных сооружений оборотного цикла прокатных цехов. В 2020 году был реконструирован прудок-осветлитель на реке Малой Кушве. Проводилась доочистка воды при помощи биотехнологий: в прудки-осветлители были высажены высшие водные растения, эйхорния и пистия, являющиеся природными биологическими фильтрами, выпускалась микроводоросль хлорелла, которая насыщает воду кислородом, удаляет органические и неорганические вещества и обогащает воду питательными веществами. Проводится зарыбление местных водоемов мальками белого амура и толстолобика.



ЕВРАЗ НТМК продолжает реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Экология». В текущем году будет выведена из эксплуатации градирня конечного охлаждения коксового газа на коксохимическом производстве, что приведет к снижению выбросов на 175 т, в том числе веществ, специфических для коксохимического производства. До 2024 года на реализацию экологических мероприятий в рамках нацпроекта «Экология» компанией ЕВРАЗ будет направлено 3,4 млрд руб.







Отмечается, что за последние 30 лет ЕВРАЗ НТМК снизил выбросы в 4,4 раза. Если в 1988 году валовые выбросы составляли 288,6 тыс. т, то в 2020-м — 64 тыс. т, что на 24,2% ниже установленного для комбината норматива (ПДВ). ЕВРАЗ НТМК в полной мере применяет 100 элементов наилучших доступных технологий в области экологии из 139 возможных, частично применяются 29 НДТ, что было подтверждено представителями Общественного совета при Минприроды России.



В числе основных природоохранных мероприятий ЕВРАЗ КГОКа — замена устаревшего оборудования системы аспирации фабрики окускования. Новое более эффективное оборудование позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Также на комбинате выполнена ревизия очистных сооружений карьеров, проведено укрепление существующих дамб хвостохранилища. В летний период ЕВРАЗ КГОК проводил мероприятия по пылеподавлению на хвостохранилище и в карьерах.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа