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60% экономически активного населения РФ имеют открытые кредиты

УрБК, Москва, 09.03.2021. 60% экономически активного населения России имеют открытые кредиты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По данным НАПКА, каждый 12-й экономически активный житель страны имеет просроченные платежи по ссудам.

«60% должников, которые не платят по долгам из-за финансовых трудностей, ссылаются на снижение дохода, а 40% россиян — на потерю работы и отсутствие дохода», — говорится в исследовании.

При этом большинство заемщиков согласны платить и пытаются погасить задолженность перед банками.

Только каждый пятый заемщик с просроченными кредитными платежами отказывается идти на контакт, порядка 6% настаивают на оплате только по решению суда, рассчитывая, что тот встанет на их сторону. Около 4% должников неверно понимают и трактуют условия кредитных каникул, 3% — не хотят платить без объяснения причин.

Каждый 20-й должник, не вносящий платежи по кредитам, планирует признать себя банкротом, поэтому платить считает необязательным, выяснили эксперты НАПКА.

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