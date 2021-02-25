60% экономически активного населения РФ имеют открытые кредиты

УрБК, Москва, 09.03.2021. 60% экономически активного населения России имеют открытые кредиты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
По данным НАПКА, каждый 12-й экономически активный житель страны имеет просроченные платежи по ссудам.
«60% должников, которые не платят по долгам из-за финансовых трудностей, ссылаются на снижение дохода, а 40% россиян — на потерю работы и отсутствие дохода», — говорится в исследовании.
При этом большинство заемщиков согласны платить и пытаются погасить задолженность перед банками.
Только каждый пятый заемщик с просроченными кредитными платежами отказывается идти на контакт, порядка 6% настаивают на оплате только по решению суда, рассчитывая, что тот встанет на их сторону. Около 4% должников неверно понимают и трактуют условия кредитных каникул, 3% — не хотят платить без объяснения причин.
Каждый 20-й должник, не вносящий платежи по кредитам, планирует признать себя банкротом, поэтому платить считает необязательным, выяснили эксперты НАПКА.
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