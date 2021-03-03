Пациенты центра имени Тетюхина обвинили свердловский минздрав в отсутствии квот на лечение

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Пациенты Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ) имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле обратились к губернатору Среднего Урала Евгению Куйвашеву с просьбой вмешаться в ситуацию с отсутствием квот на оказание медпомощи, пишет газета «Коммерсантъ».



Как утверждают авторы обращения, минздрав Свердловской области «препятствует предоставлению медицинской помощи жителям региона и реализации ими своих конституционных социальных прав».



Также в письме напоминается, что квоты на оказание медпомощи в УКЛРЦ не выделили в 2020 и 2021 годах. Под обращением подписались почти 400 человек.



Ранее с подобным обращением к Е. Куйвашеву обратился коллектив медучреждения. В ответ в департаменте информполитики региона заявили, что этот вопрос находится в ведении Минздрава РФ.



Добавим, что в середине февраля 2021 года нижнетагильский центр выставил региональному минздраву счет на 22 млн руб. за период, когда УКЛРЦ был перепрофилирован в госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией. По словам представителей медцентра, учреждение начало принимать больных с таким диагнозом с июня 2020 года. Руководство УКЛРЦ насчитало 120 сотрудников, которые должны были получить выплаты за работу в опасных условиях.