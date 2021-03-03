Официальный курс доллара США снизился на 16 коп., евро — на 76 коп.

УрБК, Москва, 09.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 16 коп., до 74,26 руб., курс евро — на 76 коп., до 88,17 руб.
УрБК, Москва, 03.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 марта 2021 года. Курс долл. ...02.03.2021 Официальный курс доллара США вырос на 53 коп., евро — на 12 коп.
УрБК, Москва, 02.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 марта 2021 года. Курс долл. ...01.03.2021 Официальный курс доллара США снизился на 39 коп., евро — на 93 коп.
УрБК, Москва, 01.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 марта 2021 года. Курс долл. ...11.02.2021 Официальный курс доллара США снизился на 9 коп., евро — на 13 коп.
УрБК, Москва, 11.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 февраля 2021 года. Курс долл. ...12.01.2021 Официальный курс доллара США снизился на 25 коп., евро — на 49 коп.
УрБК, Москва, 12.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 января 2021 года. Курс долл. ...