Официальный курс доллара США снизился на 16 коп., евро — на 76 коп.

УрБК, Москва, 09.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 16 коп., до 74,26 руб., курс евро — на 76 коп., до 88,17 руб.