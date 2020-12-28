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Птицефабрику «Свердловскую» оштрафовали на 150 тыс. рублей за продажу просроченного фарша

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал на 150 тыс. руб. ОАО «Птицефабрика «Свердловская» за реализацию просроченного фарша, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Нарушения выявили представители Управления Роспотребнадзора по Свердловской области при проверке ТК «Феникс» на ул. Фрунзе в Нижнем Тагиле.

«Законный представитель ОАО «Птицефабрика «Свердловская» принес апелляционную жалобу в Свердловский областной суд на решение суда первой инстанции. Он просил отменить состоявшиеся по делу решения и прекратить производство по делу. Свердловский областной суд, проверив материалы дела, отклонил довод апелляционной жалобы об отсутствии негативных последствий для жизни и здоровья граждан из-за действий птицефабрики», — говорится в сообщении.

Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

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