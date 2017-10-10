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Вчера, 14:12

Правительство РФ ввело постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги

УрБК, Москва, 09.03.2021. В России вводится постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, вести мониторинг цен поручено министерству экономического развития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой.

«Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен», — сообщается на сайте правительства РФ.

При обнаружении рисков ускоренного роста цен информация об этом будет направляться в профильные министерства и ведомства для последующего представления предложений по возможным мерам экономического реагирования.

Группы товаров и услуг закреплены за ответственными министерствами и ведомствами. В частности, к ведению Минсельхоза отнесены продукты питания и табачные изделия (всего 12 позиций), Минпромторга — потребительские товары, включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны (13 позиций), Минздрава — медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги.

Росалкогольрегулирование назначено ответственным за алкогольную продукцию, Минэнерго — за бензин и дизель, Минцифры — за услуги связи, Минстрой — за жилищно-коммунальные услуги.

Минтранс назначен ответственным за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным (кроме такси) транспортом, а также городским наземным электротранспортом.

В ведении Ростуризма будут цены на проживание в гостиницах на внутреннем рынке.

Минпросвещения назначено ответственным за цены на услуги дошкольного воспитания, а также общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки — за услуги высшего образования.

Минкультуры будет отвечать за ситуацию в подведомственных учреждениях.

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