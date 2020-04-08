Более 1,3 тыс. сотрудников ММК в прошлом году выполнили нормы ГТО

УрБК, Магнитогорск, 09.03.2021. В 2020 году на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) нормативы Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» выполнили 1 тыс. 375 человек, что в два раза превышает показатели 2019 года.



Как сообщает Управление информации и общественных связей ММК, комбинат активно привлекает работников и членов их семей к ведению здорового образа жизни.



«Ежегодно по программам зимней и летней спартакиад работники Группы ПАО «ММК» соревнуются в 19 видах спорта. На площадках СК «Металлург-Магнитогорск» проводят спортивные праздники, в которых ежегодно участвуют 10 тыс. человек. Одним из важных направлений привлечения работников крупнейшего на Южном Урале предприятия к здоровому образу жизни является приобщение и мотивирование их к сдаче тестов комплекса ГТО», — говорится в сообщении.



Отмечается, что ММК стал одним из первых предприятий в России, которые материально поощряют сотрудников за выполнение нормативов ГТО. Так, если работник Группы ММК завоюет золотой знак, то получит четыре тысячи рублей, серебряный — три тысячи, бронзовый — две. Помимо этого, обладатель золотого знака при выделении путевок по разнарядке может рассчитывать на дополнительное место в номере в любом из санаториев комбината.



«Команда Магнитогорского металлургического комбината стала бронзовым призером среди трудовых коллективов на втором Всероссийском фестивале комплекса ГТО, который проходил в Сочи в 2019 году. А в 2020 году работники Группы представляли уже не предприятие, а Челябинскую область на Всероссийских играх ГТО в Кисловодске и завоевали четыре золотые и две бронзовые медали в личных зачетах. Региональный министр физической культуры Леонид Одер направил в адрес Павла Шиляева благодарственное письмо, в котором также отметил вклад ММК в популяризацию и развитие спорта в Челябинской области», — отметил директор СК «Металлург-Магнитогорск» Дмитрий Шохов.



По словам главного судьи центра тестирования СК «Металлург-Магнитогорск» Андрея Гришина, обратить внимание на ГТО следует и учащимся — особенно выпускных классов. Ведь это вопрос не только формирования здорового организма, но и будущей профессии.



«С первого сентября 2014 года по первое декабря 2020 регистрацию на портале «ГТО» прошли 14 млн 200 тыс. россиян, восемь миллионов из которых приняли участие в выполнении нормативов. Приоритетным направлением в развитии комплекса на 2021 год стало увеличение количества участников — планируют, что к 2024 году уже 24 млн россиян зарегистрируются на портале, а число обладателей знака «Готов к труду и обороне» вырастет до семи миллионов», — говорится в сообщении.