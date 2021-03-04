В Свердловской области выявлено 156 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 9 марта 2021 года региональный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 79 тыс. 197 человек.
Также за сутки в области зарегистрировано 9 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 475. За сутки из больниц выписаны 166 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 72 тыс. 267 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 445 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 342 тыс. 474 человека. За сутки зарегистрировано 336 летальных случаев (всего 89 тыс. 809), выздоровел 9 тыс. 931 человек (всего 3 млн 932 тыс. 177).
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