В Белоярском осудили организатора подпольного цеха по розливу нелегального алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Белоярский районный суд признал местного жителя виновным в незаконном обороте спиртосодержащей продукции без необходимой маркировки и незаконном использовании чужого товарного знака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как было установлено в суде, Александр Азаренок в 2019 году прибрел спиртосодержащую жидкость, пустые стеклянные бутылки, пробки, этикетки с наименованием продукции, а также несуществующие акцизные и федеральные специальные марки. Затем в оборудованном им гаражном боксе в селе Малобрусянское Белоярского района он организовал цех по розливу нелегального алкоголя.
«Обвиняемый незаконно произвел в целях сбыта алкогольную продукцию на общую сумму свыше 2,2 млн руб. А также без согласия правообладателя нанес чужой товарный знак на 2 тыс. 866 бутылок спиртосодержащей продукции», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
А. Азаренок признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 171.1 УК РФ «Производство, хранение в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, в особо крупном размере», части 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров».
Мужчине назначено наказание в виде 1 года 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 80 тыс. руб. Произведенная им контрафактная продукция изъята сотрудниками полиции, уточняют в прокуратуре.
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