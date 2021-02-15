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Вчера, 11:58

Администрацию Чкаловского района Екатеринбурга возглавил Евгений Шипицын

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил руководителем администрации Чкаловского района Евгения Шипицына. Информацию об этом УрБК подтвердили в пресс-службе горадминистрации.

Ранее Е. Шипицын являлся и. о. главы районной администрации.

Предыдущий руководитель администрации Чкаловского района Александр Мишарин был отправлен в отставку 15 февраля 2021 года.

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