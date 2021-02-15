Администрацию Чкаловского района Екатеринбурга возглавил Евгений Шипицын

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил руководителем администрации Чкаловского района Евгения Шипицына. Информацию об этом УрБК подтвердили в пресс-службе горадминистрации.
Ранее Е. Шипицын являлся и. о. главы районной администрации.
Предыдущий руководитель администрации Чкаловского района Александр Мишарин был отправлен в отставку 15 февраля 2021 года.
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов уволил главу администрации Чкаловского района ...15.11.2018 Главой администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга назначен Роман Кравченко
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2018. Главой администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга назначен Александр ...30.10.2015 Коротко о событиях дня
В 12.00 состоится пресс-тур, посвященный уборке на улицах Чкаловского района. На вопросы журналистов будут отвечать ...11.10.2010 Главой Кировского района Екатеринбурга назначен Александр Лошаков
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2010. Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий подписал два кадровых распоряжения — об ...13.11.2009 Заместитель главы администрации Чкаловского района Екатеринбурга Сергей Петров: Управляющая компания «Деловой Альянс» не предоставила нам документацию о своей деятельности
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2009. «Каждая управляющая компания, начиная осуществлять свою деятельность, обязана ...