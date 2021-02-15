Администрацию Чкаловского района Екатеринбурга возглавил Евгений Шипицын

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил руководителем администрации Чкаловского района Евгения Шипицына. Информацию об этом УрБК подтвердили в пресс-службе горадминистрации.



Ранее Е. Шипицын являлся и. о. главы районной администрации.



Предыдущий руководитель администрации Чкаловского района Александр Мишарин был отправлен в отставку 15 февраля 2021 года.