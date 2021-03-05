Челябинск стал лидером рейтинга по наименьшей средней цене за многоэтажное жилье среди крупных российских городов

УрБК, Челябинск, 09.03.2021. Средняя цена многоэтажного жилья (девять этажей и выше) в Челябинске в феврале 2021 года составила 44 тыс. 935 руб. за кв. м., что на 12% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Согласно исследованию, столица Южного Урала стала городом с наименьшей средней стоимостью многоэтажного жилья среди крупных российских городов. Помимо нее самые невысокие цены на жилье с девятью этажами и выше в феврале 2021 года зафиксированы в Саратове (49 тыс. 824 руб. за кв. м.), Ульяновске (50 тыс. 982 руб.), Брянске (53 тыс. 768 руб.), Кирове (54 тыс. 605 руб.), а также в Рязани (55 тыс. 598 руб.).



Помимо этого, в Челябинске спрос на многоэтажные жилые объекты за год вырос на 36%. Обогнали его по этому показателю Сочи (+68%), Новосибирск (+55%) и Екатеринбург (+51%).