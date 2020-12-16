Финансирование развития системы общественного транспорта Екатеринбурга увеличено на 776 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об увеличении объема финансирования муниципальной программы «Развитие системы общественного транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017-2021 годы». Соответствующий документ опубликован на официальном портале города.



В сравнении с редакцией от 25 мая 2020 года объем финансирования программы на 2017-2021 годы увеличен на 775 млн 774 тыс. руб., до 11 млрд 332 млн 838 тыс. руб. Из этой суммы 8 млрд 809 млн 043 тыс. руб. заложено в бюджете Екатеринбурга, 1 млрд 576 млн 954 тыс. руб. предусмотрено в областном бюджете, 946 млн 841 тыс. руб. — в бюджете РФ.



По документам, увеличено финансирование из федерального и городского бюджетов.



Добавим, что на 2021 год запланировано приобретение 60 новых автобусов для Екатеринбурга. Для этих целей в городском бюджете заложено 147 млн 782 тыс. руб., еще 99 млн 181 тыс. руб. будет предоставлено из областной казны.