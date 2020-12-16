Финансирование развития системы общественного транспорта Екатеринбурга увеличено на 776 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об увеличении объема финансирования муниципальной программы «Развитие системы общественного транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017-2021 годы». Соответствующий документ опубликован на официальном портале города.
В сравнении с редакцией от 25 мая 2020 года объем финансирования программы на 2017-2021 годы увеличен на 775 млн 774 тыс. руб., до 11 млрд 332 млн 838 тыс. руб. Из этой суммы 8 млрд 809 млн 043 тыс. руб. заложено в бюджете Екатеринбурга, 1 млрд 576 млн 954 тыс. руб. предусмотрено в областном бюджете, 946 млн 841 тыс. руб. — в бюджете РФ.
По документам, увеличено финансирование из федерального и городского бюджетов.
Добавим, что на 2021 год запланировано приобретение 60 новых автобусов для Екатеринбурга. Для этих целей в городском бюджете заложено 147 млн 782 тыс. руб., еще 99 млн 181 тыс. руб. будет предоставлено из областной казны.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 ...16.12.2020 Свердловский губернатор подписал закон об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон об областном бюджете на ...30.11.2020 Дефицит бюджета Челябинской области в 2021 году составит 22,5 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 30.11.2020. Дефицит бюджета Челябинской области на 2021 год ожидается на уровне 22,5 млрд руб. Такие ...18.12.2019 Общий объем программы Екатеринбурга «Развитие культуры и искусства на 2017-2020 годы» составит более 10,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. Власти Екатеринбурга выделили дополнительные средства на развитие культуры и искусства. ...25.11.2019 Совет Федерации одобрил законопроект о федеральном бюджете на 2020-2022 годы
УрБК, Москва, 25.11.2019. Совет Федерации на сегодняшнем заседании одобрил закон о федеральном бюджете на 2020-2022 ...