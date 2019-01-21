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Акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров принял участие в заседании попечительского совета оперного театра в Челябинске

УрБК, Челябинск, 09.03.2021. В Челябинском государственном театре оперы и балета им. М. И. Глинки состоялось первое в текущем году заседание попечительского совета театра под председательством акционера Группы ЧТПЗ Андрея Комарова с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Как сообщает пресс-служба предприятия, участники заседания подвели итоги деятельности попечительского совета театра в 2020 году: в условиях пандемии коронавируса и сопутствующих ограничений в работе учреждений культуры удалось реализовать большинство творческих проектов и запланированных мероприятий по обновлению материально-технической базы театра, а также продолжить создание музейной экспозиции. Всего в 2020 году попечительский совет направил на поддержку театра более 17 млн руб. В частности, при финансовой поддержке акционера Группы ЧТПЗ Андрея Комарова был создан детский семейный мюзикл Владимира Баскина «Алиса в стране чудес», вошедший в постоянный репертуар театра.

Кроме того, продолжила работу Детская школа вокального искусства, созданная в 2017 году при Челябинском театре оперы и балета по инициативе акционеров Группы ЧТПЗ. В начале 2020 года лучшие воспитанники школы были награждены творческой поездкой в город Краков (Польша).

«Театр оперы и балета — ведущее региональное учреждение культуры. На заседании попечительского совета мы обсудили, что будут новые премьеры, новые постановки, создадим в фойе третьего этажа музей. Обновим театр и продолжим укрепление материально-технической базы. Что касается поддержки региона — мы будем ее усиливать, в основном опираясь на реализацию новых творческих проектов и инициатив театра, и мы договорились с попечителями, что все те задачи, которые перед нами стоят, будут поддержаны. Уверен, что наш театр будет развиваться», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«В 2020 году учреждения культуры столкнулись с вызовами и ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции, однако коллектив Челябинского театра оперы и балета продолжал репетировать и работать над новыми постановками: представил четыре премьерных спектакля и провел фестиваль к 180-летию П. И. Чайковского. В этой ситуации театру была особенно необходима поддержка и помощь попечительского совета. Благодарю Алексея Леонидовича Текслера и членов попечительского совета за активное участие в судьбе театра, а также выражаю огромную благодарность коллективу театра за преданность профессии и руководству за принятые меры по защите здоровья сотрудников и зрителей», — отметил акционер Группы ЧТПЗ, председатель попечительского совета Челябинского театра оперы и балета Андрей Комаров.

По окончании заседания А. Текслер и А. Комаров наградили грантами попечительского совета 12 лучших сотрудников театра, среди которых артисты балета и оркестра, концертмейстеры и режиссеры. Церемония вручения грантов проходит ежегодно с 2017 года по инициативе председателя попечительского совета театра Андрея Комарова.

«В 2021 году состав попечительского совета расширился: по итогам заседания в совет вошли учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер и генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский. В планах работы попечительского совета на 2021 год — развитие творческого потенциала артистов и Детской школы вокального искусства, поддержка премьерных спектаклей, дальнейшее укрепление материально-технической базы театра — приобретение раздвижного занавеса, замена деревянного настила сцены и ремонт вентиляционной системы», — говорится в сообщении.

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