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Вчера, 10:32

Почти 70% свердловских семей не могут купить квартиру в ипотеку

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Свердловская область заняла 38 место в рейтинге регионов РФ по доступности ипотеки, говорится в исследовании РИА «Новости».

Доля семей на Среднем Урале, которые могли в 2020 году купить квартиру в ипотеку, составила 33% (по итогам 2019 года — 28,5%).

Отметим, что рейтинг возглавили Ямало-Ненецкий округ (71,6%), Магаданская область (65,7%), Ханты-Мансийский округ (56,6%), Ненецкий автономный округ (54,7%) и Ленинградская область (48,2%).

«В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность платить ежемесячно по кредиту при приобретении жилья в ипотеку и осуществлять повседневные расходы. Доля семей, для которых доступна покупка квартиры, оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался для приобретения семьей двухкомнатной квартиры среднего качества в своем регионе площадью 60 кв. м. при первоначальном взносе в 30%», — говорится в исследовании.

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