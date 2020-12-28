В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на пункт микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на павильон микрокредитной организации, расположенной на ул. Шаумяна. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по городу.



По данным полиции, 24 февраля в дежурную часть поступило сообщение от девушки-менеджера о том, что неизвестный в маске, угрожая ей ножом, похитил деньги из офиса микрокредитной организации. В результате нападения женщина получила несколько порезов.



Оперативникам уголовного розыска отдела полиции № 8 Екатеринбурга понадобилось около недели, чтобы вычислить и задержать злоумышленника.



«Им оказался нигде не работающий 29-летний местный житель, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Задержанный мужчина признал свою вину. При опросе он пояснил, что на противоправные действия решился под воздействием алкоголя», — сообщают в отделении по связям со СМИ городского УМВД.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Фигурант помещен под стражу. Правоохранители устанавливают возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.