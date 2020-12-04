«ММК-Информсервис» представил IT-разработку по управлению бизнес-процессами

УрБК, Магнитогорск, 09.03.2021. Подразделение Группы ПАО «ММК» — «ММК-Информсервис» — представило систему по управлению бизнес-процессами документооборота и корпоративным контентом «АТАЧ», сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
К настоящему времени уже более 10 тыс. сотрудников Группы переведены на собственную IT-разработку компании.
Первоначально для этих целей использовалась зарубежная разработка, которая морально устарела в эпоху цифровизации. Стандартные решения на рынке систем электронного документооборота (СЭД) оказались не слишком удобными в использовании и не учитывали специфику внутренних бизнес-процессов комбината. Поэтому было принято решение о разработке собственной системы.
Специалистам ООО «ММК-Информсервис» удалось создать мобильную, удобную и эффективную систему с дружественным интерфейсом, позволяющую работать с документами легко и быстро. Разработка помогает ускорить информационные потоки на предприятии, организовать единое информационное пространство, экономить рабочее время сотрудников.
Основными преимуществами СЭД АТАЧ являются простой, интуитивно понятный интерфейс, не требующий дополнительного обучения, высокая скорость работы, возможность доступа с мобильных устройств. Кроме того, система обеспечивает возможность интеграции с российским программным обеспечением и любым открытым ПО, имеет коннекторы к основным бухгалтерским системам и системам ЭДО, позволяет вносить изменения в систему без участия разработчика. Отдельно следует отметить возможность подписания документов любыми типами электронной цифровой подписи с помощью любых технологий.
Система АТАЧ готова к внедрению как на предприятиях, участвующих в программе «Импортозамещение», так и в других компаниях, где руководители стремятся к современному подходу в управлении бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративными коммуникациями в своих подразделениях.
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