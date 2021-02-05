Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале в январе сократился на 27%

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на Среднем Урале в январе 2021 года составил 8 млрд 545 млн руб., сообщает Свердловскстат.
В сопоставимых ценах показатель сократился на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
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