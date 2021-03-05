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Екатеринбург попал в топ-10 рейтинга крупных городов России с наибольшей средней ценой за многоэтажное жилье

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Средняя цена многоэтажного жилья (девять этажей и выше) в Екатеринбурге в феврале 2021 года составила 83 тыс. 333 руб. за кв. м., что на 15% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Согласно исследованию, столица Урала попала в топ-10 крупных российских городов по этому показателю. Впереди нее расположились Москва (234 тыс. 926 руб. за кв. м.), Сочи (166 тыс. 437 руб.), Санкт-Петербург (150 тыс. 001 руб.), Севастополь (116 тыс. 145 руб.), Казань (100 тыс. 522 руб.), Нижний Новгород (92 тыс. 764 руб.), Иркутск (91 тыс. 233 руб.), Симферополь (88 тыс. 660 руб.), а также Калининград (84 тыс. 805 руб.).

При этом наиболее сильно средняя цена на многоэтажки за год выросла в Калининграде (+43%), Сочи (+41%), Омске (+36%), Воронеже (+32%), а также в Севастополе (+30%).

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