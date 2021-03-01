Средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге превысила 81,4 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 1 марта 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 81 тыс. 409 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
За последнюю неделю цены выросли на 0,4%, за месяц — на 1,4%.
Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга едва превышает 3 месяца.
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. По состоянию на 1 марта 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...01.03.2021 Средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге превысила 81 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. По состоянию на 22 февраля 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...09.02.2021 Средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге превысила 80 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. По состоянию на 1 февраля 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...02.02.2021 Средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге приблизилась к 80 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 25 января 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 79 тыс. ...02.02.2021 Средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге приблизилась к 80 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. По состоянию на 25 января 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...