К 8 Марта уральские таможенники оформили 74 тонны косметики и парфюмерии

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. В январе-феврале на Урал завезли 74 т косметики и парфюмерии мировых брендов стоимостью 1,7 млн долл. США. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ).



В целом по сравнению с прошлым годом объем ввезенного товара сократился на 30%, но его цена выросла в два раза. По некоторым позициям товаров в УТУ зафиксировали существенный рост, в частности, количество духов, привезенных на Урал в 2020 году, в 65 раз больше, чем годом ранее, а их стоимость превышает 200 тыс. долл. США.



По информации пресс-службы УТУ, каждый второй товар для красоты на Урал ввозится из Франции. На долю производителей Италии, Китая и Польши пришлось по 11% объема. Еще в списке стран-экспортеров значатся Германия (6%) и Австралия (5%).



В этом году уральские импортеры ввезли вдвое меньше средств для маникюра и педикюра и на треть меньше средств по уходу за кожей. При этом женщинам предлагают чаще делать макияж губ — импорт средств этой категории увеличился на 40%.



Также популярными у уральских импортеров в этом году оказались средства по уходу за кожей (68% от всего объема поставленной на Урал косметики и парфюмерии). На долю ввезенных духов пришлось 13%, на средства для макияжа глаз — 10%, а для макияжа губ — 6%. Поставки пудры (в том числе компактной) составили 2%, средства для маникюра и педикюра — сотую часть.



В этот же период уральскими таможенниками вблизи российско-казахстанской границы предотвращен ввоз 25 тыс. немаркированных флаконов с парфюмом стоимостью свыше 2,5 млн руб. (согласно сопроводительным документам). Учитывая рыночную стоимость брендового парфюма, цена занижена в десятки раз, уточняют в УТУ.