В Свердловской области средний размер выданных в январе микрозаймов вырос на 3,6%

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. В Свердловской области средний размер выданных в январе 2021 года автокредитов (на ...

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе вырос на 10,5%

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. Средний размер выданных в январе 2021 года потребительских кредитов в Свердловской ...

Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в январе потребкредитов

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. В Свердловской области в январе текущего года было выдано 68 тыс. 428 микрозаймов, что ...

Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по количеству выданных в январе микрозаймов

На Южном Урале средний размер лимита по кредитным картам в IV квартале 2020 года вырос почти на 12%

УрБК, Челябинск, 08.02.2021. В Челябинской области в IV квартале 2020 года средний размер лимита по кредитным картам ...