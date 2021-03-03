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В Свердловской области средний размер выданных в январе микрозаймов вырос на 3,6%

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. В Свердловской области средний размер выданных в январе 2021 года микрозаймов составил 8 тыс. 101 руб., что на 3,6% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (7 тыс. 819 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 19-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках по среднему размеру выданных в январе текущего года микрозаймов расположились Москва (11,56 тыс. руб.), Воронежская (9,98 тыс. руб.), Ростовская (9,42 тыс. руб.) и Московская (9,22 тыс. руб.) области и Санкт-Петербург (9,22 тыс. руб.).

Согласно исследованию НБКИ, наиболее заметный рост средний размер займов «до зарплаты» продемонстрировал в Приморском (плюс 11,7%), Красноярском (плюс 10,3%) и Алтайском (плюс 9,8%) краях, а также Белгородской (плюс 9,4%) и Архангельской (плюс 9,3%) областях. В то время уменьшился этот показатель в Ставропольском крае (минус 9%), Санкт-Петербурге (минус 3,9%), Краснодарском крае (минус 3,2%), а также в Московской (минус 3,2%) и Самарской (минус 2%) областях.

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