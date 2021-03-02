Стартовал конкурс на разработку дизайн-проекта парка в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») объявило конкурс на разработку дизайн-проекта благоустройства Преображенского парка, являющегося центральной рекреационной зоной всего района.



Как сообщает пресс-служба «РСГ-Академическое», прием заявок от компаний, специализирующихся на ландшафтном проектировании и дизайне будет проходить до 19 марта 2021 года.



Претенденту, победившему в конкурсном отборе, будет необходимо в период с 1 апреля до 30 июня 2021 года разработать дизайн-проект парка, согласовать его с заказчиком, профильными департаментами и комитетами администрации Екатеринбурга, а затем представить на рассмотрение городского совета по развитию рекреационных и общественных пространств для дальнейшего благоустройства в 2022 году.



«Преображенский парк стал победителем народного голосования, жители Академического, Ленинского района, неравнодушные горожане выбрали его для первоочередного благоустройства в 2022 году. И это означает, что на смену той концепции парка, которую застройщик и архитекторы представляли на суд горожан, должен прийти детально проработанный проект — качественный и современный, отвечающий лучшим стандартам мирового паркового проектирования», — отметил член совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», депутат Заксобрания Свердловской области Виктор Маслаков.



На территории парка проводятся общегородские праздники и фестивали, строится ледовый городок, организуются Крещенские купания, Масленичные гуляния. Зимой на территории Преображенского парка действует крупнейший в регионе каток на открытом водоеме.



Архитекторы бюро ARCHINFORM разработали концепцию развития рекреационного пространства, которая основана в том числе на результатах социологических исследований. Больше всего посетители Преображенского парка хотят видеть его в качестве места для тихого отдыха и прогулок, в котором есть зоны для спортивных семейных развлечений и детских игр.



На сегодняшний день парк «Преображенский» в Академическом районе один из крупнейших городских парков в России. На территории 49,5 га с нуля создано абсолютно новое общественное пространство. В нем уже сформирована необходимая стартовая инфраструктура — создан многоуровневый ландшафт с перепадами высот, вело-пешеходный маршрут для прогулок, плотина и благоустроенная набережная реки Патрушиха, зоны для активного отдыха детей и взрослых, смотровые площадки.



Как сообщал УрБК, ранее «РСГ-Академическое» и компания «Хевел», занимающаяся производством солнечных модулей, оборудовали территорию парка автономным освещением на солнечных батареях.



Академический возводится в рамках проекта комплексного освоения территорий российским девелопером АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в группу компаний «КОРТРОС»).