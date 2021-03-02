Официальный курс доллара США вырос на 64 коп., евро снизился на 0,87 коп.

УрБК, Москва, 05.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 64,11 коп., до 74,42 руб., курс евро снизился на 0,87 коп., до 88,93 руб.