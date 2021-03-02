УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:15

Официальный курс доллара США вырос на 64 коп., евро снизился на 0,87 коп.

УрБК, Москва, 05.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 64,11 коп., до 74,42 руб., курс евро снизился на 0,87 коп., до 88,93 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.03.2021 Официальный курс доллара США вырос на 53 коп., евро — на 12 коп.

УрБК, Москва, 02.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 марта 2021 года. Курс долл. ...

24.02.2021 Официальный курс доллара США снизился на 23 коп., евро вырос на 1 коп.

УрБК, Москва, 24.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 февраля 2021 года. Курс долл. ...

03.02.2021 Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро снизился на 6 коп.

УрБК, Москва, 03.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 февраля 2021 года. Курс долл. ...

21.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро снизился на 18 коп.

УрБК, Москва, 21.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 января 2021 года. Курс долл. ...

14.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро снизился на 14 коп.

УрБК, Москва, 14.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 января 2021 года. Курс долл. ...

Популярные новости
15.02.2021Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин отправлен в отставку08.02.2021Рубль отвязали от нефти08.02.2021ЕВРАЗ подписал соглашение с Danieli09.02.2021Охота на качественных заемщиков09.02.2021«От лозунгов к решениям»
Архив новостей
Март 2021 (165)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18