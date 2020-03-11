«МегаФон» зафиксировал рост интереса к «умным» часам в качестве подарка на 8 Марта

УрБК, Москва, 05.03.2021. Смартфоны теряют популярность в качестве подарка на 8 Марта. Рост спроса на них накануне праздника оказался в два раза ниже, чем в прошлом году, отмечают аналитики «МегаФон Ритейл».
Как сообщает пресс-служба оператора связи, этой весной предпочтения отдают «умным» часам и браслетам — интерес к таким гаджетам вырос втрое.
«Самые желанные модели «умных» часов и фитнес-браслетов: Apple Watch SE, Huawei Band 4e и Huawei Watch GT. Судя по цветовой гамме гаджетов, которые выбирают в подарок, сейчас в тренде зеленый, розовый и серый цвета. Те, кто решил подарить смартфон, выбирают модели средней ценовой категории с хорошим соотношением цены и качества: Samsung Galaxy M31s и Samsung Galaxy M21. Накануне 23 февраля они также пользовались популярностью. Растет спрос и на новинку Apple iPhone 12 Pro», — говорится в сообщении.
Помимо этого, изменился спрос на планшеты. Так, в прошлом году эти гаджеты показывали отрицательную динамику и не пользовались спросом накануне праздников, а сейчас эта категория показывает заметный рост. В то же время аксессуары и товары для красоты и здоровья, например, «умные» зубные щетки и весы, которые активно дарили 23 февраля, накануне Международного женского дня в число быстрорастущих категорий не попали.
Отмечается, что средняя стоимость подарков в этом году составляет от 15 до 20 тыс. руб., этот ценовой диапазон растет сейчас наиболее активно.
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2020. Особым спросом среди мужчин и женщин в России перед гендерными праздниками пользуется ...17.01.2019 В 2018 году уральцы покупали 4G-смартфоны в салонах «МегаФона» со скоростью один гаджет в три минуты
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2019. По итогам продаж в собственной рознице компании «МегаФон», в прошедшем году уральцы ...09.01.2019 Apple и Samsung подняли цены на смартфоны в России
УрБК, Москва, 09.01.2019. С начала года продукция Apple подорожала в российском интернет-магазине компании на 1,7%, а ...02.08.2018 Роскачество опубликовало очередной рейтинг смартфонов, продаваемых в России
УрБК, Москва, 02.08.2018. В очередном рейтинге Российской системы качества и Международной ассамблеи организаций ...15.03.2013 Компания Samsung представила новый флагманский смартфон Galaxy S4
Южнокорейская компания Samsung сегодня представила флагманский смартфон Galaxy S4. Новинка должна вернуть корпорации ...