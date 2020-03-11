«МегаФон» зафиксировал рост интереса к «умным» часам в качестве подарка на 8 Марта

УрБК, Москва, 05.03.2021. Смартфоны теряют популярность в качестве подарка на 8 Марта. Рост спроса на них накануне праздника оказался в два раза ниже, чем в прошлом году, отмечают аналитики «МегаФон Ритейл».



Как сообщает пресс-служба оператора связи, этой весной предпочтения отдают «умным» часам и браслетам — интерес к таким гаджетам вырос втрое.



«Самые желанные модели «умных» часов и фитнес-браслетов: Apple Watch SE, Huawei Band 4e и Huawei Watch GT. Судя по цветовой гамме гаджетов, которые выбирают в подарок, сейчас в тренде зеленый, розовый и серый цвета. Те, кто решил подарить смартфон, выбирают модели средней ценовой категории с хорошим соотношением цены и качества: Samsung Galaxy M31s и Samsung Galaxy M21. Накануне 23 февраля они также пользовались популярностью. Растет спрос и на новинку Apple iPhone 12 Pro», — говорится в сообщении.



Помимо этого, изменился спрос на планшеты. Так, в прошлом году эти гаджеты показывали отрицательную динамику и не пользовались спросом накануне праздников, а сейчас эта категория показывает заметный рост. В то же время аксессуары и товары для красоты и здоровья, например, «умные» зубные щетки и весы, которые активно дарили 23 февраля, накануне Международного женского дня в число быстрорастущих категорий не попали.



Отмечается, что средняя стоимость подарков в этом году составляет от 15 до 20 тыс. руб., этот ценовой диапазон растет сейчас наиболее активно.