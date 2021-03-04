Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 1 тыс. 532 человека

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. По состоянию на 4 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 87 тыс. 816 ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 1 тыс. 681 человека

По состоянию на 3 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 89 тыс. 497 безработных. Об этом сообщает ...

Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 90 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. По состоянию на 3 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 89 тыс. 497 ...

Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 90 тыс. человек

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось более чем на 2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. По состоянию на 2 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 91 тыс. 219 ...