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Вчера, 15:43

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 1 тыс. 532 человека

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. По состоянию на 5 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 86 тыс. 284 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 4 марта число безработных составляло 87 тыс. 816 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 1 тыс. 532 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 4,07%.

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