ЕВРАЗ направил 3 млн рублей на оснащение лаборатории по стандартам WorldSkills в колледже Нижнего Тагила

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. При поддержке ЕВРАЗа в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже имени Черепановых создана первая в Свердловской области лаборатория по стандартам WorldSkills «Машинное обучение и большие данные».
Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, компания направила около 3 млн руб. на оснащение мастерской современным оборудованием. В частности, приобретено 13 компьютеров, специализированный сервер, программное обеспечение, а также маршрутизаторы и интерактивный комплекс для обучения студентов. С их помощью можно прогнозировать моделирование и проводить базовую разведку сложных наборов данных.
«Нам очень нужны специалисты, владеющие цифровыми инструментами, информационными технологиями и навыками обработки больших баз данных. Их умные головы и замечательные руки помогут предприятию реализовать важные проекты по цифровизации производства. Мы посмотрим на практике, в каких производственных отделениях ребята будут максимально эффективны, и обязательно возьмем их на работу», — отметила директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко.
Отмечается, что за последние несколько лет ЕВРАЗ направил на совершенствование материально-технической базы НТГМК около 30 млн руб. При благотворительной поддержке компании только в 2020 году в колледже организовали лабораторию «Эксплуатация и диагностика АСУТП (автоматизированная система управления технологическим процессом) и преобразовательной техники», а также оснастили оборудованием мастерскую «Участок станков с ЧПУ». В ближайшее время учебное заведение презентует их. Ранее в НТГМК были созданы сварочная мастерская и лаборатории: «Мехатроника», «Робототехника», «Инженерная графика CAD», «Металлообработка». Для прохождения студентами практики установили металлообрабатывающие станки.
«Совместно с ЕВРАЗом мы ежегодно открываем порядка трех или четырех лабораторий различной направленности, которые востребованы на ЕВРАЗ НТМК. Наши выпускники ценятся на комбинате. И это все благодаря сотрудничеству с ЕВРАЗом и тем современным лабораториям, где студенты получают качественные знания, навыки», — рассказал директор НТГМК Михаил Холкин.
Колледж уже пять лет принимает участие в региональном чемпионате WorldSkills и занимает призовые места. Подготовка студентов на новом оборудовании увеличит их шансы на победу в престижных соревнованиях. Более того, сама лаборатория сможет стать площадкой для проведения чемпионата.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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