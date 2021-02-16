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Масочный режим в Свердловской области могут снять к июню 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. Масочный режим и другие ограничения, введенные в Свердловской области из-за COVID-19, могут быть отменены к июню. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

По его словам, решение о снятии ограничений и отмене масочного режима будет принято исходя из уровня заболеваемости в регионе.

«Это будет зависеть не только от уровня вакцинации, хотя это, безусловно, важно, но и от ситуации, связанной с заболеваемостью, которая будет на тот период. Установлено, что при 60% иммунной прослойки — переболевшие плюс привитые — это позволит существенно снизить темпы прироста. По прогнозам, это ожидается, правительством поставлена такая задача к июню месяцу», — сообщил Д. Козловских.

Согласно результатам изучения иммунитета в городах Свердловской области, полученным на 5 марта 2021 года, антитела к коронавирусу имеют 26,6% жителей региона, уточнил Д. Козловских.

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