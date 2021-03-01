Средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге превысила 81,4 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. По состоянию на 1 марта 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 81 тыс. 409 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН). За последнюю неделю цены выросли на 0,4%, за месяц — на 1,4%. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга едва превышает 3 месяца.

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