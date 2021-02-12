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Вчера, 13:42

Порядка 90% тестов на COVID-19 в Свердловской области в 2020 году сделаны в платных медорганизациях

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. Общее число проводимых на Среднем Урале тестов на COVID-19 снижается из-за правильной организации работы в трудовых коллективах. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

По его словам, в 2020 году до 90% от всего объема проб на коронавирус были сделаны в платных организации. В основном заказчиками таких услуг выступали крупные промышленные предприятия. При этом эффективность массового тестирования работников была низкая.

«Более 90% от всего объема тестирования были платные, в частных медицинских организациях, которые проводили крупные промышленные предприятия. Еженедельно — кто-то раз в две недели, кто-то раз в 10 дней — тестировали всех своих сотрудников. Конечно, там выявляемость вируса была 0,5% и менее, но мероприятия проводились. Сейчас заявок на тестирование в частных организациях существенно меньше, за счет этого мы и видим и снижение общего объема проводимых тестов», — сообщил Д. Козловских.

По его словам, отказ от масштабного тестирования работников промышленных и других организаций связан с правильной организацией трудового процесса и акцентом на вакцинопрофилактику.

«Многие предприятия организовали работу в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора. Детальные рекомендации были разработаны для промышленных предприятий, образовательных, социальных, спортивных учреждений, музеев — по всем сферам. И совершенно правильно предприятия сделали акцент на профилактике и вакцинопрофилактике. Отпадает необходимость еженедельного тестирования», — объяснил Д. Козловских.

В бюджетных медицинских организациях существенного снижения числа проводимых тестирований нет, уточнил он.

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