В Свердловской области выявлено 168 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 168 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 5 марта 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 78 тыс. 514 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 11 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 433. За сутки из больниц выписаны 180 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 71 тыс. 536 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 11 тыс. 024 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 301 тыс. 159 человек. За сутки зарегистрировано 462 летальных случая (всего 88 тыс. 285), выздоровели 15 тыс. 464 человека (всего 3 млн 885 тыс. 321).