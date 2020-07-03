В Свердловской области в 2020 году на 2 тыс. возросло число дел о банкротстве физлиц

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. Число дел о банкротстве физлиц, поступивших в Арбитражный суд Свердловской области в 2020 году, возросло более чем на 2 тыс. в сравнении с 2019 годом. Об этом сегодня на пресс-конференции сказал заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Илья Чураков, ссылаясь на прошлогоднюю динамику.



«Если в 2019 году число банкротств физических лиц составляло 3 тыс. 473 дела, то в 2020 году поступило 5 тыс. 721 дело в отношении физического лица. Как правило, за банкротством обращаются сами граждане. В редких случаях это банки, еще в более редком — налоговые органы. 95% всех банкротств — это заявления самих граждан», — сказал И. Чураков.



По его словам, как правило, заявление о банкротстве подают граждане, у которых есть кредит в банке и несколько микрозаймов. Практически всегда в таких делах кроме банков-кредиторов участвуют коллекторские агентства.



Заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области считает, что в последующем число таких дел будет расти по нескольким причинам. Во-первых, за последние пять лет суды наработали определенный опыт по искам о банкротстве физлиц. Во-вторых, ускорилась сама процедура (ранее она растягивалась на срок до 6 месяцев). В этой связи, как полагает И. Чураков, у граждан возник повышенный интерес к данному механизму.



В то же время зампредседателя Арбитражного суда Свердловской области отказался считать экономические последствия пандемии причиной роста числа заявлений о банкротстве физлиц.