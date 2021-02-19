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Вчера, 12:07

Гостиничный бизнес в Екатеринбурге в 2020 году лишился 40-45% доходов

В Екатеринбурге заполняемость отелей в прошлом году из-за пандемии коронавируса снизилась на 38%, в то время как загрузка загородных отелей выросла на 45%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные директора по развитию Usta Group Юлии Якуниной.

По ее данным, стоимость номеров в гостиницах Екатеринбурга в прошлом году по сравнению с 2019 годом снизилась на 14%. При этом цены в загородных отелях увеличились на 5%.

Помимо этого, по предварительным данным, гостиничный бизнес в столице Урала лишился 40-45% дохода.

Как полагает Ю. Якунина, деловая активность в Екатеринбурге начала восстанавливаться уже летом, а вторую волну коронавируса гостиницы пережили легче, так как отработали механизмы оптимизации и «не были в режиме внезапного стресса».

Отметим, что, согласно результатам исследования компании «Аэроклуб», спрос на проживание в гостиницах Екатеринбурга упал на 52% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом.

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