Челябинск вошел в пятерку российских городов с наименьшей средней ценой на малоэтажное жилье

УрБК, Челябинск, 05.03.2021. В Челябинске в феврале 2021 года средняя цена на малоэтажные жилые объекты (не более 3 этажей) составила 31 тыс. 818 руб. за кв. метр, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



С этим результатом столица Южного Урала попала в пятерку крупных российских городов с наименьшей средней стоимостью малоэтажного жилья. Помимо нее в этот список вошли Киров (26 тыс. 786 руб. за кв. м.), Рязань (29 тыс. 321 руб.), Саратов (30 тыс. 462 руб.) и Ульяновск (32 тыс. руб.).



Помимо этого, в Челябинске спрос на малоэтажные жилые объекты в феврале текущего года увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.