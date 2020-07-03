Свердловские бизнесмены утратили интерес к банкротству юридических лиц

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. Свердловские бизнесмены утратили интерес к банкротству юридических лиц. Об этом сегодня на пресс-конференции сказал заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Илья Чураков, ссылаясь на прошлогоднюю динамику.



По его словам, в 2020 году в Арбитражный суд Свердловской области поступило около 1,6 тыс. дел о банкротстве юрлиц. Для сравнения: в 2019 году таких заявлений было порядка 2 тыс.



«Как нам кажется, бизнес утратил интерес к банкротству юридических лиц. Если раньше мы наблюдали, что корпоративные конфликты из искового производства перетекали в банкротную сферу, то теперь ситуация изменилась», — сказал заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области.



Илья Чураков пояснил, что тенденция к снижению исков о банкротстве юридических лиц наблюдается не первый год и объясняется несколькими причинами. Во-первых, это связано с ужесточением надзора по делам о контролируемом банкротстве, когда ситуацией управлял доминирующий кредитор.



Во-вторых, в 2020 году в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции в России был введен мораторий на банкротства юрлиц.



«После моратория у нас было порядка 10-12 дел, где мы впервые отказали в банкротстве по мотивам введения моратория, и такие заявления прекратились», — отметил И. Чураков.



Вместе с тем общее число дел о банкротстве, поступивших на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области в 2020 году, выросло. В прошлом году количество таких заявлений составило 7 тыс. 528 (в 2019 году — 5 тыс. 739). Рост произошел за счет увеличения дел о банкротстве физлиц.