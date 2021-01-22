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ГИБДД напоминает жителям Екатеринбурга о необходимости предоставлять спецтранспорту приоритет в движении

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает о необходимости предоставлять преимущества в движении транспорту оперативных служб с включенными проблесковым маячком синего цвета и звуковым сигналом, а также об административной ответственности за невыполнение таких действий.

Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водители, не предоставившие законного права спецавтомобилю в приоритетном движении по полосе, привлекаются к административной ответственности по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 500 руб. или лишения права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев.

«Нарушать ПДД для предоставления преимущественного проезда спецтранспорту нельзя», — уточняют в отделении пропаганды городской ГИБДД.

При этом автомобили с включенными проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета не имеют преимущества в движении, сообщают в Госавтоинспекции.

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