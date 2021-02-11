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В Екатеринбурге спрос на малоэтажное жилье в феврале вырос на 43%

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. В Екатеринбурге в феврале этого года потребительский интерес к малоэтажным жилым объектам (не более трех этажей) вырос на 43% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

С этим результатом столица Урала попала в пятерку лидеров рейтинга среди 33 крупных городов России, где первые четыре строчки заняли Сочи (рост в 2,3 раза), Севастополь (плюс 75%), Новосибирск (плюс 66%) и Казань (плюс 43%).

При этом в Екатеринбурге стоимость квартиры в малоэтажном доме составила 59,5 тыс. руб. за кв. м., что на 5% больше показателя прошлого года.

«Малоэтажное строительство долгое время было недооценено. Однако сейчас в секторе наметились некоторые коррективы, позволяющие надеяться на его дальнейшее развитие. Кроме того, в минувшем году в условиях пандемии возросла популярность более уединенных форматов жилья, что также говорит о перспективности малоэтажного домостроения. Такие проекты привлекают покупателей комфортными условиями для жизни, менее плотной застройкой, продуманными парковочными решениями и выгодной стоимостью на фоне иных объектов недвижимости», — отметил руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.

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