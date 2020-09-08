В Челябинской области возбуждено дело о мошенничестве при строительстве железнодорожных платформ

УрБК, Челябинск, 05.03.2021. Директора коммерческой организации в Челябинской области подозревают в присвоении денежных средств при строительстве железнодорожных платформ. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.



В ходе следствия установлено, что в 2019 году при выполнении работ по текущему ремонту железнодорожных платформ на Южно-Уральской железной дороге директором коммерческой организации в целях извлечения дополнительной выгоды уменьшены затраты на используемые материалы, а также не выполнена часть работ, предусмотренных техническим заданием.



«Заказчику были предъявлены документы об оплате работ в размере, предусмотренном договором, — 1,6 млн руб. Однако стоимость фактически выполненных работ составила 1,1 млн руб. Такими образом, преступными действиями подозреваемый причинил Южно-Уральской дирекции пассажирских обустройств материальный ущерб на сумму свыше 500 тыс. руб.», — говорится в сообщении.



Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».



В настоящее время следственными органами проведены осмотры мест происшествий, выемка должностных и бухгалтерских документов, допрашиваются свидетели, уточняют в Уральском следственном управлении на транспорте СК России.