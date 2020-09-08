УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:24

В Челябинской области возбуждено дело о мошенничестве при строительстве железнодорожных платформ

УрБК, Челябинск, 05.03.2021. Директора коммерческой организации в Челябинской области подозревают в присвоении денежных средств при строительстве железнодорожных платформ. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.

В ходе следствия установлено, что в 2019 году при выполнении работ по текущему ремонту железнодорожных платформ на Южно-Уральской железной дороге директором коммерческой организации в целях извлечения дополнительной выгоды уменьшены затраты на используемые материалы, а также не выполнена часть работ, предусмотренных техническим заданием.

«Заказчику были предъявлены документы об оплате работ в размере, предусмотренном договором, — 1,6 млн руб. Однако стоимость фактически выполненных работ составила 1,1 млн руб. Такими образом, преступными действиями подозреваемый причинил Южно-Уральской дирекции пассажирских обустройств материальный ущерб на сумму свыше 500 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

В настоящее время следственными органами проведены осмотры мест происшествий, выемка должностных и бухгалтерских документов, допрашиваются свидетели, уточняют в Уральском следственном управлении на транспорте СК России.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.09.2020 В уголовном деле руководителя челябинского филиала РЖД появились новые эпизоды

УрБК, Челябинск, 08.09.2020. Следственные органы установили новые эпизоды при расследовании уголовного дела в отношении ...

22.05.2019 Начальник склада Южно-Уральской железной дороги подозревается в получении взяток

УрБК, Челябинск, 22.05.2019. В отношении начальника склада Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) возбуждены уголовные ...

05.03.2019 Бывший сотрудник Челябинского электровозоремонтного завода подозревается в мошенничестве на сумму свыше 250 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 05.03.2019. Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Челябинского ...

07.12.2017 В Свердловской области возбуждено уголовное дело из-за нарушений при строительстве детского сада в Сагре

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. Прокуратура Шалинского района выявила грубейшие нарушения требований бюджетного ...

11.11.2015 Выявлено хищение бюджетных средств для развития транспортной инфраструктуры в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2015. В Свердловской области выявлено хищение денежных средств федерального бюджета РФ, ...

Популярные новости
15.02.2021Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин отправлен в отставку08.02.2021Рубль отвязали от нефти08.02.2021ЕВРАЗ подписал соглашение с Danieli09.02.2021Охота на качественных заемщиков09.02.2021«От лозунгов к решениям»
Архив новостей
Март 2021 (165)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18